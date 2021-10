Die Rieslingstraße in Engehöll

Ein Film von Christian Jakob



Engehöll ist ein Stadtteil von Oberwesel, südlich der Loreley. Hier leben 162 Menschen – in einem recht engen Tal.

Drei Straßen gibt es in Engehöll, die wichtigste davon ist die Rieslingstraße. Hier wohnen die meisten Menschen. Und von denen wiederum haben - passend zum Namen der Straße - einige mit Wein oder mit Getränken im weitesten Sinn zu tun. Wilfried Weisbarth zum Beispiel hatte früher einen Getränkehandel in der Straße. Oder Walter Persch, seine Familie hat Weinberge und eine Gastwirtschaft in der Rieslingstraße.

Oder Christof Persch; auch er wohnt in der Straße und arbeitet dort als Winzer. So weit, so normal. Allerdings haben oder hatten einige der Menschen, die hier leben, nicht einfach nur einen Beruf, sondern in ihnen steckt noch viel mehr. Wilfried Weisbarth zum Beispiel ist trotz seines Alters heute noch ein weltweit gefragter Turner.

Oder Walter Persch: Er hatte schon einige Fernsehauftritte in seiner ehrenamtlichen Rolle als Nachtwächter von Oberwesel. Oder Christof Persch: Er macht nicht einfach nur Wein, sondern er brennt auch richtig guten Schnaps - einer von recht wenigen Schnapsbrennern in der Region.