Welche Therapien bei Multipler Sklerose helfen können

per Mail teilen

Bei einer Multiplen Sklerose (MS) greift das Immunsystem das zentrale Nervensystem an. Die Folge: Die Reizweiterleitung ist gestört. Dadurch kann es unter anderem zu Gefühls-, Bewegungs- und Sehstörungen kommen.

Rund 280.000 Menschen sind zurzeit in Deutschland an MS erkrankt. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Die Erkrankung ist nicht heilbar, doch die Forschung nach Therapiemöglichkeiten macht große Fortschritte.