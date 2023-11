Was es mit der "Abnehmspritze" auf sich hat

Das Medikament Ozempic hilft nicht nur Menschen mit Diabetes, es kann auch beim Abnehmen helfen – und ist dadurch inzwischen so beliebt, dass sogar Fälschungen im Umlauf sind. Bei einem Freiburger Großhändler sind gefälschte Ozempic-Packungen aufgetaucht. Ob der Großhändler selbst daran beteiligt oder nur ein Opfer ist, ist bisher nicht bekannt, erklärt Frank Eickmann vom Apothekerverband Baden-Württemberg. "Im Moment können weder Behörden noch Polizei sagen, wie die gefälschten Medikamente in den Markt gekommen sind", so Eickmann in SWR Aktuell. Um solche Fälle zu erkennen, habe jede einzelne Packung eines verschreibungspflichtigen Medikaments in Europa eine eigene Identifikationsnummer, den sogenannten securPharm-Code. „Dieser Code wird vom Hersteller aufgedruckt und in eine Datenbank eingegeben und beim Großhändler gescannt und mit der Datenbank abgeglichen. In der Apotheke passiert das auch, und zwar jedes Mal, bevor das Medikament an den Kunden ausgegeben wird“, sagt Eickmann. Was für Ozempic-Kunden jetzt zu beachten ist, erklärt Eickmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.