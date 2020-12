In diesem Jahr boomt das Online-Geschäft. Das zieht auch dubiose Anbieter an, warnt das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentralen. In unserem Sicherheitscheck erfahren Sie, welche 5 Dinge Sie unbedingt tun sollten, bevor Sie klicken.

Preis checken. Zu niedrig ist verdächtig! Kurzrecherche. Ist der Shop negativ gelistet? Das geht über Suchmaschinen, Watchlist-Internet, etc. Nicht im Voraus bezahlen. Und am besten auf Rechnung bestellen. Rückwärtssuche der Steuernummer im Impressum. Prüfen, ob Logos wie Trusted Shops, TÜV oder EHI verlinkt sind. Hier können Sie im Betrugsfall Strafanzeige stellen: Polizei RLP - Onlinewache