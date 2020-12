per Mail teilen

Ein Film von Andreas Bernardi



Gering ist eine kleine Gemeinde in der Eifelregion Maifeld. Etwas mehr als 400 Menschen bevölkern den in weite Felder und sanfte Hügel eingebetteten Ort. Viele Fassaden und Plätze der ehemaligen Gutshöfe sind renoviert.

Von der Landwirtschaft, insbesondere dem hier typischen Kartoffelanbau, können nur noch wenige Betriebe in der Region leben. Einen davon betreibt Familie Landvogt. Neben dem Verkauf an den Großhandel vertreibt Juniorchef Philipp Landvogt einen Teil seiner Ernte selbst und lässt daraus in Norddeutschland einen Schnaps brennen.

Am oberen Ende der leicht ansteigenden Brunnenstraße betreibt Manfred Stein einen auf seltene Musiklautsprecher spezialisierten Fachbetrieb. Er bietet einen weltweit einzigartigen Service an, um die teils betagten Boxensysteme instandzuhalten oder zu modernisieren. Kunden aus allen Erdteilen schicken ihre Geräte zu ihm in die Eifel.

Nicht ganz so weit muss man fahren, um die teils skurrilen Spaßartikel von Klaus Scherer zu entdecken. In vielen Getränkemärkten von Bonn bis Limburg kann man seine Kreationen kaufen. Der pensionierte Berufssoldat fertigt in seiner Holzwerkstatt Party-Utensilien für Feierfreudige. "Für den Mädelsabend einen mobilen Prosecco-Stammtisch und für Bierliebhaber den Kronkorkenöffner mit integriertem Zählwerk."

Zum Einsatz kommen seine trinkförderlichen Apparaturen auch in der Brunnenstraße selbst. Wenn in einem der schmucken Höfe die Mitglieder der Geringer Theater AG das nächste Stück proben, gibt es zum Textblatt fast immer auch einen Schnaps. "Wir halten die Eifeltraditionen hoch, sprich die Gläser. Denn bei der Aufführung selbst gibt es nur Wasser", verraten uns die Ensemble-Mitglieder.