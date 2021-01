Sie brauchen unsere Unterstützung: Vögel aller Art, die jetzt, in der kalten Jahreszeit, nicht so viel Futter finden. Und da es bei uns immer häufiger milde Winter gibt, bleiben auch mehr Zugvögel in unserer Region oder ziehen erst jetzt aus nördlichen Regionen zu uns. Es ist also höchste Zeit, das Winterfutter auszubringen.

Sendung am Di , 5.1.2021 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP