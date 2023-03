Tipps für einen nachhaltigen Umgang mit Textilien

So pflegen Sie Kleidung nachhaltig

Wer Second Hand kauft, verlängert die Lebensdauer von Textilien und schont den Geldbeutel.

Zu häufiges und zu heißes Waschen schadet. Wichtig: Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen. Die reißen während des Waschvorgangs schnell mal kleine Löcher in die Kleidung.

Je häufiger ein Shirt gewaschen wird, desto schneller verschleißt es. Und: Je billiger das Produkt, desto schneller verziehen sich die Nähte. Das häufige Waschen verbraucht viel Wasser und das viele Waschmittel schädigt die Umwelt.

Auch die Dosierung vom Waschmittel wirkt sich auf die Ökobilanz aus: Auf Weichspüler und Co. sollte man grundsätzlich verzichten. Ein Ökowaschmittel ist gut für die Umwelt und die Haut. Außerdem gilt: 30 Grad sind besser als 40 Grad. Übrigens: Keime in der Waschmaschine beseitigt man am besten, mit einer 60 Grad-Wäsche pro Monat. Maschinenreiniger braucht es nicht.