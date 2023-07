So wird unser Wasser kontrolliert

per Mail teilen

Ob Mineral- oder Leitungswasser, beides unterliegt strengen Richtwerten, die regelmäßig überprüft werden. Um Verunreinigungen oder gar Giftstoffe frühzeitig zu erkennen, sind die Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, das Trinkwasser zu kontrollieren.

Die Ergebnisse werden den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Die engmaschige Kontrolle führt dazu, dass Trinkwasser heute eines der am besten kontrollieren Lebensmittel ist. Zuständig für die Kontrollen von Mineralwässern in Flaschen ist in Rheinland-Pfalz das Landesuntersuchungsamt.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität: Informationen zur Trinkwasserüberwachung

Experten kontrollieren die Angaben auf den Etiketten und schauen, ob die tatsächlichen Inhaltsstoffe mit der Deklaration übereinstimmen. Wir haben einen Wasserversorger im Westerwald und das Landesuntersuchtungsamt in Speyer besucht und den Kontrolleuren vor Ort über die Schulter geschaut.