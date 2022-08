Die Hauptstraße in Asbach

Ein Film von Rosetta Reina



Rund 3.000 Menschen leben in der Westerwaldgemeinde. Lang zieht sich die verkehrsreiche Hauptstraße durch Asbach im Westerwald. Eine Straße, an der Asbach entstanden ist.

Hier dominieren viele Geschäfte und wer Asbach richtig gut kennt, merkt, es gibt Geschäfte, die sind gefühlt schon immer da. Die Druckerei Rahm zum Beispiel. Sie wurde 1901 in der Hauptstraße gegründet und besteht bis heute, 1902 kam Optik-Uhren Feis dazu und hat bis heute einen soliden Kundenstamm.

Konditorin Kristina Anhalt gehört zur fünften Generation in der Familienbäckerei. Das Herstellen von Torten hat ihr schon als kleines Kind Spaß gemacht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bert Rahm ist stolz auf die Anfänge der Druckdynastie seiner Vorfahren. Von der alten Druckmaschine hin zur digitalen Welt: In 121 Jahren gab es viele technische Revolutionen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Julia Mentzer ist eine der wenigen Kerzenzieherinnen im Land. 1924 hatte ihr Großvater die Manufaktur gegründet und sie hat den Betrieb später übernommen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In der Bäckerei Anhalt wird sogar bereits seit 1880 Brot gebacken, jetzt in der fünften Generation. In der dritten ist die Kerzenmanufaktur Mentzer, die nach dem Ersten Weltkrieg in Asbach gegründet wurde.