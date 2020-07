Wildblumen, Insekten und zahlreiche Vögel, die zu Besuch kommen: In einem naturnahen Garten ist was los. Wer so einen Garten aufbauen möchte, muss ein paar Dinge beachten.

So können Sie mit Ihrem Garten die Artenvielfalt fördern