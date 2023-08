So können Sie im Alltag Wasser sparen

per Mail teilen

Wir alle verbrauchen täglich Wasser. Und das nicht zu knapp: Im Durchschnitt 129 Liter pro Tag. Das meiste davon geht fürs Duschen, Baden und die Toilettenspülung drauf.

Hinzu kommt die Lebensmittelzubereitung oder Getränke. Und, nicht zu vergessen, in vielen Haushalten außerdem die Garten- und Balkonbewässerung. Doch Wasser kommt nicht in unendlichen Mengen aus der Leitung. In vielen Regionen ist es knapp geworden. Wir alle müssen daher mit Wasser sparsam(er) umgehen. Leichter von der Hand geht das mit unseren Tipps im Video.