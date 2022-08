Die Rathausstraße in Dorn-Dürkheim

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab



Dorn-Dürkheim liegt in Rheinhessen, etwa 15 Kilometer östlich von Alzey. Etwa 1.000 Menschen leben in der rheinhessischen Gemeinde.

Die Rathausstraße liegt mitten in Dorn-Dürkheim, eine kleine Straße von rund 300 Metern, die in der Mitte eine Kurve hat. In dieser Kurve liegt das Rathaus, besser gesagt das ehemalige Rathaus.

Denn wie so vieles in der Straße ist es längst Geschichte. Es war einmal könnte man über viele Häuser dort sagen – über den Kolonialwarenladen, den Krämerladen, die Bäckerei und das Gasthaus, das Goldene Fass.

Hier und da klingt etwas Wehmut mit, wenn die Menschen über ihr einstiges Zentrum des Ortes reden. Das gilt auch für die Metzgerei Bittmann. In der Wurstküche dort könnte der Besitzer direkt wieder loslegen.

Die gelernte Apothekenangestellte Heike Diehl hat umgesattelt. In einer ehemaligen Bäckerei soll die Werkstatt ihrer Spinnerei entstehen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wer in die Werkstatt von Kurt Landbeck kommt, geht ein Stück weit auf Zeitreise. Die Schmiede stammt noch von seinem Vater aus den 1950er Jahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen Für den Blumenschmuck in der katholischen Kirche ist Irmgard Giloth zuständig. Bedienen kann sie sich dafür aus dem Pfarrgarten. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Um die Ecke geht noch einer täglich zur Arbeit, obwohl er das Rentenalter längst erreicht hat. Wer in die Werkstatt des 81-jährigen Metallbauers kommt, geht jedenfalls ein Stück weit auf Zeitreise. Die Schmiede stammt noch von seinem Großvater.

Eine ganz eigene Welt liegt direkt neben der katholischen Kirche, der Pfarrgarten. Der ist optimistisch geschätzt drei Meter breit und acht Meter lang. Aber er erfüllt seinen Zweck, liefert Blumen für den Blumenschmuck der Kirche.

Und weil die Küsterin keinen Platz für die Gartengeräte hat, lagern diese platzsparend und regengeschützt in einem ausgedienten Zigarettenautomaten.