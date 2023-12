Süßkartoffel mit Kräuterquark

per Mail teilen

Nährwert: 408 kcal, 2 g Fett , 58 g Kohlenhydrate, 37 g Eiweiß

Zutaten für eine Portion:

200 g Süßkartoffel

250 g Magerquark

Nach Belieben Küchenkräuter

1 EL Mineralwasser

Zubereitung:

Die Süßkartoffel gründlich waschen, anschließend mehrmals mit einer Gabel einstechen, in eine mikrowellengeeignete Schüssel mit etwas Wasser geben, bei geschlossenem Deckel bei 600 bis 800 Watt in der Mikrowelle für sieben Minuten erhitzen, nach dreieinhalb Minuten wenden und fertig garen. In der Zwischenzeit den Magerquark mit dem Mineralwasser, den Kräutern, sowie Salz und Pfeffer cremig rühren.

