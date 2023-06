per Mail teilen

Ein typisches Problem in den Sommermonaten: Es ist heiß, die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon brauchen regelmäßig Wasser und Sie haben einen Urlaub geplant?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie fragen die netten Nachbarn, ob die Ihre Pflanzen während Ihrer Abwesenheit versorgen können. Oder Sie schauen mal bei uns, was wir zum Thema "Gartenbewässerung" so für Tipps in petto haben. Unser Gartenexperte Werner Ollig zeigt, wie Sie ein Bewässerungssystem ganz einfach selbermachen können. Und wie Sie die Erde um die Pflanzen vor dem Austrocknen schützen können. Unsere Tipps: nicht teuer, leicht umzusetzen und vor allem effektiv!