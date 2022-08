Das Trinkwasser wird knapp - So können Sie sparen

In einigen Gemeinden in Rheinland-Pfalz wird das Trinkwasser knapp. Bei Trockenheit und Hitze haben die Menschen zu viel Wasser verbraucht. Die Wasserversorger geraten vielerorts an ihre Grenzen.

So greifen in den Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen, Cochem-Zell, Kirchberg oder Hachenburg die Verwaltungen zu ungewohnten Maßnahmen und auch Verboten, um die Wasserknappheit in den Griff zu bekommen. Gärten sollen hier nicht mehr bewässert und Pools nicht mehr befüllt werden. Auch auf die gewohnte Autowäsche müssen die Menschen jetzt verzichten. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, effektiv Wasser zu sparen. Hier einige schnell umsetzbare Tipps: Wasser sparen im Alltag: Effizientes Duschen statt ausgiebiger Vollbäder: Zeit unter der Dusche begrenzen. Beim Einseifen Wasser abstellen. Duschwassertemperatur senken. So sparen Sie nicht nur Wasser, sondern auch Energie, die zum Erhitzen des Wassers benötigt wird. Tropfende Hähne reparieren: Aus einzelnen Tropfen wird im Laufe der Zeit eine große Menge Wasser. Hier gilt: Kleinvieh macht auch Mist. In moderne Armaturen und einen Sparduschkopf investieren: Mit modernen, sparsamen Armaturen und Duschköpfen schonen Sie die Umwelt und ihren Geldbeutel. Clever Händewaschen: Kaltes Wasser benutzen und beim Einseifen Wasser abdrehen. Das gilt übrigens auch beim Zähneputzen. Geschirrspülmaschine benutzen: Wer eine vollbeladene Geschirrspülmaschine im Sparprogramm laufen lässt, spart mehr Wasser, als wenn von Hand gespült wird. Und: Geschirr nicht vorspülen. Saubere Wäsche und dabei sparen: Wäsche in einer möglichst niedrigen Temperatur waschen. Maschine immer nur vollbeladen starten und das Eco-Programm wählen. Wer eine sehr alte Maschine hat, sollte über eine effiziente Neuanschaffung nachdenken. Wasser nicht verschmutzen: Abgelaufene Medikamente, Lacke oder Farben gehören nicht ins Abwasser. Dies gilt auch für aggressive Putzmittel. Die Kläranlagen können diesen Chemie-Cocktail im Abwasser nicht rückstandslos beseitigen. Verunreinigtes Wasser gelangt so zurück in die Natur und in die Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen.