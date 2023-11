Die Zeit der Feste rückt näher. Da fragt sich der eine oder die andere: was kommt in diesem Jahr auf den Tisch? Ob Ente, Gans, Fisch oder Gemüse – alles hat seine Liebhaber. Solche Gerichte können aber auch mal schnell so trocken, wie eine Schuhsohle werden.

Sous-vide-Garen ist eine Methode, die besonders schonend ist. Fleisch oder Gemüse: zuverlässig saftig und zart – perfekt in Textur und Geschmack! Niedrigtemperaturgaren kann man zum Beispiel mit einem Sous-vide-Garer. Zuerst wird das Gargut vakuumiert und danach im Wasserbad erhitzt. Vakuumiertes Fleisch niedrig gegart SWR Durch das Vakuum ist keine isolierende Luftschicht um das Fleisch – deshalb kann es ganz gleichmäßig und perfekt garen. Und durch die luftdichte Verpackung sollen die meisten Geschmacks- und Nährstoffe erhalten bleiben. Außerdem noch ein Vorteil: beim Niedrigtemperaturgaren kann man alles gut vorbereiten. Dadurch hat man keinen Zeitdruck und Stress, wenn die Gäste kommen!