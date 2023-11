So geht Niedrigtemperatur-Garen im Backofen

Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die vorbereitete Gans am besten auf einem Ofengitter in ein tieferes Backblech legen.



Noch besser ist der Bräter, also dieser große, ovale, tiefe Topf. Hier spritzt nicht so viel Fett raus und die Sauerei im Ofen hält sich in Grenzen. Backblech oder Topf sind wichtig, um das auslaufende Gänsefett aufzufangen.



Die Gans wird zuerst bei hoher Hitze für eine gute Stunde im Ofen vorgegart. Das Ofengitter hat den Vorteil, dass die Gans während der gesamten Garzeit nicht umgedreht werden muss, weil sie nicht in ihrem eigenen Fett liegt. So wird sie ringsum gleichmäßig knusprig.



Die Gans nach der Stunde aus dem Ofen nehmen, das aufgefangene Fett aus dem Blech oder Topf abgießen und in einem kleinen Topf für spätere Verwendungen aufbewahren. Das Blech samt Gans zurück in den Herd schieben und die Temperatur auf 75 Grad bis 80 Grad zurückregeln.



In den folgenden neun Stunden wird das Gänsefleisch nun weich, verändert aber seine Farbe nicht mehr. Deshalb macht es auch nichts, wenn es etwas länger bei niedriger Temperatur gart. Hier brennt nichts an. Man kann das gut über Nacht erledigen (lassen).



Am nächsten Tag dann vor dem Servieren die Gans nochmal eine halbe Stunde bei 180 Grad richtig durcherhitzen. Dadurch wird die Haut optimal knusprig, ohne dass die Gans an Saftigkeit einbüßt.