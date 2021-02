Die Welt aus der Vogelperspektive sehen: Filmen mit Drohnen ist in. In den sozialen Medien gibt es zahlreiche solche Bilder. Was viele Drohnenflieger nicht wissen: Viele Aufnahmen dürfen sie so gar nicht machen. Ein Drohnenführerschein hilft, die richtigen Kenntnisse zum Drohnenfliegen zu erlangen.

Das muss man über Drohnen wissen Ein Führerschein für Hobbyflieger kostet rund 27 Euro. Für Gewerbetreibende - je nach Umfang - bis etwa 500 Euro.

Die Flieger sind tabu in der Nähe von oder auf Flughäfen, über Autobahnen oder Bahngleisen, über Menschenansammlungen und über Industrieanlagen, zum Beispiel.

Nachbargrundstücke dürfen nur mit kleinen Drohnen überflogen werden: Bis maximal 250 Gramm - ohne Kamera und nur mit dem Einverständnis des Grundstückseigentümers. Vorbeiflug mit bester Sicht aufs Fotomotiv: Drohnenaufnahme wie diese sind genehmigungspflichtig! SWR Man darf mit einer Drohne nicht höher als 100 Meter und nicht schneller als 19 Meter pro Sekunde fliegen. Wo man fliegen darf, zeigt die App der Deutschen Luftsicherung.

Ab 1. Januar 2021 soll eine neue Verordnung die bisher geltende ablösen, mit strengeren Auflagen für das Fliegen mit Drohnen Die wichtigsten Regeln für Drohnen im Überblick als Flyer im pdf-Download.