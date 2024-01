Wir haben in vielen Bereichen die Doppelarbeit. Das heißt, wir bereiten zum Beispiel in der Praxis vor auf einen Eingriff, der stationär gemacht werden soll. Der Patient kommt ins Krankenhaus und diese Untersuchung wird gerade noch einmal gemacht. Ist das jetzt dokumentiert, dann kann es nicht irgendwo verlegt sein. Also wenn das mal läuft, ist es ein Segen.