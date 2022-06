Wie auch Sie Forscher werden können

Jeder kann ein Forscher sein. Dieser Gedanke steckt hinter der Idee von Crowd Science. Laien und Wissenschaftler arbeiten dabei Hand in Hand.

Die Hobbyforscher liefern mit ihren Beobachtungen Daten, zum Beispiel bei Vogel- oder Insektenzählungen. Und die Forscher werten die Beobachtungen anschließend aus. Die Masse an Daten macht’s und sichert verlässliche Ergebnisse.

So wie bei einem gemeinsamen Projekt von SWR und Uni Landau-Koblenz. Für die Aktion #unserWasser will man herausfinden, weshalb in Deutschland immer mehr Wasser verschwindet. Mehr als tausend Menschen haben sich schon beteiligt. Eines von weit über 100 CrowdScience-Projekten in Deutschland. Und es werden immer mehr.