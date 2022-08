CO2-Ausgleich bei Flugreisen: So können Klimaspenden helfen

Der Weg zum klimafreundlichen Fliegen ist noch weit, sagt Professor Volker Quaschning von der HTW Berlin. So zukunftsträchtig die am Montag eröffnete Produktionsanlage von synthetischem Kerosin klingt: Der Ingenieurswissenschaftler Quaschning warnt vor zu großer Euphorie. Denn die Herstellung des dafür notwendigen Wasserstoffs per Elektrolyse verschlingt Unmengen an Energie und löst das Problem der ebenfalls treibhauswirksamen Kondensstreifen nicht. Eine Verbesserung also, aber eher ein kleiner Fortschritt. Und: Fliegen wird mit synthetisch hergestelltem Kerosin deutlich teurer, prognostiziert Quaschning. Im Moment hat er sich deshalb dafür entschieden, aufs Fliegen zu verzichten. mehr...