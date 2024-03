Der Biber lebt wieder in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Er wurde gejagt und war wegen seines Felles begehrt, der Biber! 1840 wurde der letzte Biber in Rheinland-Pfalz erlegt.

Jetzt steht er unter strengem Schutz und lebt wieder in Rheinland-Pfalz. Seine Zahl nimmt zu, sein Bestand ist stabil.Biber leben monogam und in Familien. Die Burgen, die sie errichten, werden immer wieder ausgebessert und jahrelang bewohnt, wenn sie nicht gestört werden.

Der Biber in Rheinland-Pfalz

Fünf Fakten zum Biber:

1. Er ist der größte Nager Europas: Er wird bis zu 40 Kilogramm schwer.

2. Die Tiere benutzen den Rhein als Autobahn: In Rheinland-Pfalz leben momentan 1000 Tiere über das ganze Land verteilt.

3. Er hat ein besonders dichtes Fell: 25.000 Haare pro Quadratzentimeter weisen das Wasser ab.

4. Biber wurden sogar verspeist: Gerne in der Fastenzeit, in der nur Fisch erlaubt war: der schuppige Schwanz – die "Kelle" - galt als passende Ausrede für die Bezeichnung als "Fisch".

5. Er ist Baumeister: Für einen 2 Meter langen und 80 Zentimeter hohen Damm brauchen die Biber oft nur eine Nacht.

Biber-Steckbrief vom Naturschutzbund

Mehr Infos über den geschützten Fellnager: