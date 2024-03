Das traurige Schicksal der Gastarbeiter-Kinder

Von den eigenen Eltern verlassen - und nicht geliebt. So haben sich wohl viele Kinder von den sogenannten "Gastarbeitern" gefühlt, die in den 1960er und 70er Jahren nach Deutschland kamen, um hier Geld zu verdienen. Weil sie mit einer schnellen Rückkehr rechneten, nahmen viele Gastarbeiter ihre Kinder nicht mit - und ließen sie in der Heimat, bei Großeltern, Verwandten oder Nachbarn - oder schickten sie dahin zurück...Eine Ausstellung in Ludwigshafen erzählt jetzt von diesen "Kofferkindern"