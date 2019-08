"Erforderlich ist, dass zum einen der Rechner, auf dem ich das Onlinebanking mache, in irgendeiner Form kompromittiert ist, also Schadsoftware drauf ist. Zusätzlich wird auch noch dieser zweite Weg, nämlich die SMS an das mobile Endgerät, angegriffen. Zum Beispiel auch von Schadsoftware auf dem Mobiltelefon oder indem versucht wird, sich eine neue SIM-Karte zu beschaffen zu der Mobiltelefonnummer und dann einfach diese SMS abgegriffen wird."

Dr. Julia Gerhards, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz