Engagement in der Kirchengemeinde und in der Flüchtingshilfe

per Mail teilen

Ingrid Hauff nutzt ihre Rente, um sich in der katholischen Gemeinde in Mehlingen zu engagieren. Zweimal im Monat organisiert sie Menüs für Senioren und ist auch in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren helfen und fördern das soziale Miteinander. Sie werden immer mehr zu einer unentbehrlichen Stütze in vielen Bereichen. Um ihr Engagement anzuerkennen, verleiht der SWR seit mehr als 20 Jahren den Ehrensache-Preis. Zehn außerordentlich engagierte Ehrenamtliche bewerben sich für den Publikumspreis, über den vom 28. August bis 3. September online abgestimmt werden kann.

Mehr Infos über die Ehrensache hier.