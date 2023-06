per Mail teilen

Ein Film von Hilmar Liebsch

Im Zeller Stadtteil Merl leben rund 650 Menschen umgeben von steilen Weinbergen.

Die Straße "In Spay" liegt etwas abseits des Dorfkerns und wirkt fast wie ein eigenständiger Ort.

Nachbarschaftstreffen mitten auf der Gass' – ein ganz normales Bild "In Spay". Von vorbeikommenden Autos lässt man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Edith Müllers Zuhause kennt hier jeder: die Weinstube "Merler Hölle". Seit 1964 gibt es nur ein Gericht: halbes Hähnchen mit saurer Gurke. SWR Bild in Detailansicht öffnen Winzer Julian Scheid will in einem historischen Winzerhaus einen Gutsausschank etablieren. Die Sommelière Rienne Bilz hilft ihm dabei. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Ob in der Kult-Kneipe "Merler Hölle", in der modernen Pop-Up-Weinbar von Julian Scheid oder beim privaten Hauskonzert im uralten Fachwerkhaus von Jan Pauly – "In Spay" werden Ideen gesponnen und Zukunft gestaltet.