Die Olympiade der Köche

Wir begleiten die deutsche Nationalmannschaft der Köche bei der Kocholympiade auf dem Stuttgarter Messegelände - vom Blick hinter die Kulissen in der Akademie in Bad Überkingen, über den Wettbewerb am Germany Day, wenn die Mannschaft ein 3-Gänge-Menü für 100 Personen kocht bis zur feierlichen Siegerehrung am 7. Februar.