Laith Al-Deen in der Landesschau und bei SWR1 Leute

Im SWR Fernsehen am 14.7.

Unser Couchgast am 14.7., der Sänger Laith Al-Deen ist am Sonntag, 19.7., ab 10 Uhr in SWR1 Leute zu hören.