Mitten in der Altstadt in Markgröningen steht das älteste Pfarrhaus von Württemberg. Rund 750 Jahre hat das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Buckel und ist schon länger ein Sanierungsfall. Aber warum um Himmels Willen und in Gottes Namen lässt man so ein geschichtsträchtiges Haus verfallen? Eigentümer ist das Land Baden-Württemberg. Gibt es also ganz irdische Gründe?