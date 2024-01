per Mail teilen

Iraklis Eleftheriadis lebt seit 33 Jahren in Stuttgart. Weil sein Nachname für viele Kunden ein Zungenbrecher ist, nennt er sich selbst Herkules. Während des Studiums arbeitete er als Taxifahrer. Dabei ist er geblieben. Er ist Fahrer, Kummerkasten und Wegbegleiter zugleich. Im Interview erzählt er, was er an seinem Job liebt.