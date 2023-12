Mey Alasadi: Mit Karate gegen Mobbing

Mey Alasadi kam mit 6 Jahren aus Beirut mit ihrer Familie nach Reutlingen. In der Schule wurde sie gemobbt und verprügelt. Ihre Eltern schicken sie zum Karate: ein Glücksfall. Mit 16 ist sie Deutsche Meisterin und schafft es bis in die Nationalmannschaft. Heute brennt sie noch immer für den Kampfsport. In ihrer Karateschule will sie Kindern helfen, selbstbewusster zu werden. Die dreifache Mutter erzählt im Landesschau-Studio, wie sie ihre eigene Geschichte für Gewaltprävention nutzt.