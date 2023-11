Mathias Maier und seine fleischfressenden Pflanzen

Sie heißen Sonnentau, Kobralilie und Venusfliegenfalle: Mathias Maier züchtet mehr als 1.000 verschiedene fleischfressende Pflanzen in seiner Gärtnerei in Ludwigsburg. Er fährt regelmäßig nach Südost-Asien, um sich vor Ort über die idealen Lebensbedingungen zu informieren. Im Studio erzählt Mathias Maier, was ihn an den Pflanzen so fasziniert und warum ihm der Klimawandel große Sorgen bereitet.