International erfolgreich und heimatverbunden - Ausnahme-Pianist Frank Dupree

„Hallo Mama mein Handy ist kaputt“. Diese Nachricht bekommt Elke Renker per SMS

angeblich von ihrer Tochter. Schließlich rückt diese mit ihrem Anliegen raus: mit ihrem neuen Handy kommt sie nicht in ihr Online-Banking. Ob „Mama“ ihr auf ein Konto im Ausland 2.463,92 Euro überweisen könnte? Die IBAN beginnt mit dem Kürzel“ IE“ für Irland und da wird Elke Renker misstrauisch. Sie schreibt ihrer Tochter eine Email und ruft sie schließlich auf ihrem angeblich verlorenen Handy an. Die Nummer hat sie trotz mehrmaliger Aufforderung noch nicht gelöscht. Und so fliegt der Trickbetrug auf, bevor die 60-Jährige das Geld überwiesen hat. Den Vorfall zeigt sie bei der Polizei an. Sie geht an die Öffentlichkeit, um andere zu warnen. Denn Sie kann selbst nicht fassen, wie geschickt die Betrüger gutgläubige Angehörige reinlegen. Im Landesschau-Studio erzählt Elke Renker, wie abgebrüht die Betrüger sind und warum sie fast reingefallen wäre.