Eine Woche in Bopfingen: Schreinerehepaar Beck

Frank Dupree wird in bürgerlichen Verhältnissen groß. Dass er mit drei auf Kochtöpfen und Eimern trommelt, finden seine Eltern nicht ungewöhnlich. Doch bald wird ihnen klar, der kleine Frank ist außergewöhnlich, denn er lernt zwar spät reden aber früh musizieren und hat das absolute Gehör. Mit 11 Jahren geht er als hochbegabter Junge in Karlsruhe an die Hochschule für Musik. Heute ist der 31jährige ein international gefeierter Pianist, Schlagzeuger, Dirigent und Komponist. In der Landesschau erzählt er, warum er seiner Heimat Raststatt treu bleibt und gerne die Gesetze der Klassikszene auf den Kopf stellt.