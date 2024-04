Fahrlehrer Lukas ist ein Social-Media-Star

In vielen Dörfern in Baden-Württemberg gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Aaaron Daubner aus Keltern im Enzkreis will das ändern: Mit seinem rollenden Supermarkt bringt er seinen Kunden den Laden direkt an die Haustür. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich in einem Radius von bis zu 70 Kilometern rund um Pforzheim.