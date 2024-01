Keiner singt die Songs des King of Rock´ n‘ Roll so wie er. Sein Erfolgsrezept: Er ist kein Elvis-Double, sondern bringt mit seiner Band und einem Streichorchester auch moderne Facetten auf die Bühne. Jetzt geht für den 48-jährigen Sänger ein Lebenstraum in Erfüllung. Mit seinem Konzert im L´Olympia in Paris startet er seine Karriere auch international. Im Interview erzählt er, wie dieser Erfolg sein Leben durcheinanderwirbelt.