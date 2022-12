Schwarzweiß-Gebäck

Das Gebäck, das die Gegensätze schwarz und weiß zu Weihnachten zu einem leckeren Ganzen verbindet.

SWR SWR / Foto: Nadine Schneider -

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Nadine Schneider

Für den Teig:



250g Mehl

125g Zucker

1 EL Vanillezucker

1 TL Backpulver

125g Butter

1 Ei

1 EL Rum

Außerdem für den dunklen Teig:



2 EL Kakao

1 EL Zucker

1 EL Milch

Alle Zutaten, bis auf diejenigen für den dunklen Teig, zu einem Mürbteig verkneten. Teig halbieren und unter eine Hälfte Kakao, Zucker und Milch mischen. Solange kneten, bis der Teig gleichmäßig dunkel ist. Beide Teigstücke circa eine Stunde kühl stellen.

Für das Schneckenmuster: Hellen und dunklen Teig in gleichmäßig große, dünne Rechtecke ausrollen. Dunkle Platte auf helle Platte darauf geben, aufrollen und kühl stellen. Mit einem scharfen Messer in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Für das Schachbrettmuster: Hellen und dunklen Teig je in eine Platte drei mal 25 Zentimeter ausrollen, 1,5 Zentimeter dick. In zwei Teile schneiden, so dass Teigstreifen entstehen, die einen quadratischen Querschnitt haben. Diese 15 Minuten kühl stellen.

Aus dem hellen Teig zudem noch eine Platte der Größe 8 mal 25 Zentimeter dünn ausrollen. Die Ein-Zentimeter-Teigstreifen in abwechselnder Farbe darauf leben, so dass ein Schachbrettmuster entsteht. Jetzt die dünne, weiße Teigplatte drum herum wickeln. Auch diese Rolle wieder kalt stellen. Dann mit einem Scharfen Messer in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Die Plätzchen auf das gefettete Backblech legen und circa 10 Minuten bei 180 Grad backen.

Übersicht aller SWR Rezepte