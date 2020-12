per Mail teilen

Leckere Bärentatzen - sie gelingen nur echt mit Holzmodel.

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Mia Juliane Rusch

Für den Teig:



3 Eiweiß

250g Zucker

300g gemahlene Mandeln

einen gestrichenen TL Zimt

15g Kakao

Abrieb einer Bio-Zitrone nach Geschmack

100g gerieben Zartbittekuvertüre nach Belieben

Außerdem:



Zucker für die Form

Die Eiweiße mit dem Zucker steif schlagen. Die übrigen Zutaten untermischen. Je nach Größe der Eiweiße müssen mehr oder weniger gemahlene Mandeln hinzugefügt werden. Am Ende soll der Teig eine feste und klebrig feuchte Masse sein (nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken!). Die Masse am besten über Nacht an einem kalten Ort durchziehen lassen.

Ein Bärentatzen-Model ist aus Holz und hat eine Vertiefung in Form einer Muschel.

Am nächsten Tag Zucker für die Form bereitstellen. Hier kann auch gerne eine Mischung aus hellem und braunen Zucker verwendet werden. Aus der Masse kleine Portionen heraustrennen und daraus eine Kugel formen. Die Kugel mit dem Zucker komplett bedecken und in den Holzmodel drücken. Der Zucker verhindert, dass die Masse haftet.

Danach die fertig geformten Bärentatzen auf ein Backblech mit Backpapier platzieren. Ofen auf 185 Grad vorheizen und die Bärentatzen zwischen 10 und 12 Minuten backen. Sie müssen oben schon etwas knusprigen, innen aber noch weich sein.

