Feldsalat-Bacon-Sandwich

Koch/Köchin: Sabine Huth-Rauschenbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Huth-Rauschenbach

Zutaten:

1 EL Mayonnaise

½ TL Senf

1 TL Zitronensaft

frisch gemahlener Pfeffer

1 Handvoll Feldsalat

3-4 Streifen Bacon

2 große Scheiben Bauernbrot

Auch ein Frühaufsteher-Sandwich, denn frisch gebraten schmeckt Bacon eben doch am besten. Die Mayonnaise mit dem Senf, dem Zitronensaft und etwas Pfeffer zu einer pikanten Sauce vermengen. Über Nacht kalt stellen.

Am Morgen dann den Feldsalat waschen und gut trockenschleudern. In einer Pfanne den Bacon ohne Ölzugabe knusprig braten. Der Bacon lässt sich übrigens gut portionsweise einfrieren und ist schnell aufgetaut bzw. kann auch gefroren in die Pfanne gegeben werden.

Das Bauernbrot mit der Sauce bestreichen, die Baconstreifen darauflegen bzw. krümeln (wenn sie sehr knusprig geworden sind) und mit Feldsalat bedecken. Das Sandwich zuklappen und festdrücken.

Das Sandwich funktioniert übrigens auch gut mit Ciabattabrötchen oder einem Vollkornbrötchen.

