Camping in Tengen

Ende der 90er Jahre war der Campingplatz in Tengen eine Ruine. Heute hat er fünf Sterne und räumt immer wieder Preise ab. Landesschau-Mobil-Reporterin Annette Krause will wissen, warum der Platz bei Campern so beliebt ist - und heftet sich an die Fersen von Platzwart Frank Köpke.