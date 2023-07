Auf den ersten Blick sieht alles total echt aus. Aber das hier ist kein Rettungseinsatz, sondern Dreharbeiten für eine neuen sechsteilige Prime-Time-Serie in der ARD. Es geht es um Rettungseinsätze von Sanitätern und Feuerwehrmännern. Produziert wurde in Mannheim und Berlin. Die letzten Szenen wurden am Wasserturm in Mannheim gedreht. Wir zeigen Ihnen, was am Filmset so los war!