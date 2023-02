Fasching, Fasnet, Carneval – in Baden-Württemberg drehen jetzt viele völlig durch. Auch im Ostalbkreis ist das so. In Neuler steigt am Sonntag der legendäre Faschingsumzug. Unsere Landesschau-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein will wissen, warum die "Nuilemer" so extrem närrisch sind.