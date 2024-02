Fastnachtsschule für den närrischen Nachwuchs

Was in der Schweiz begann, ist in Isny im Allgäu seit Jahrzehnten Kult: Guggenmusik. Am 3. Februar 2024 feiert die Isnyer Guggenmusik ihr 45-jähriges Jubiläum. Die Kapellen mit den üppigen bunten Kostümen, den riesigen Bässen und den gewaltigen Schlagwerk-Wägen sorgen auf Umzügen und Faschingsbällen für pompöses Getöse.