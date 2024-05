Eine Woche in Blumberg: Der Zugchef der Sauschwänzlebahn

Dass Sarah Schumacher gerade Minigolf für sich entdeckt hat, liegt auch an ihrer Familie. Ihr Opa hat den Minigolfclub in Tuttlingen mitgegründet, ihr Vater wurde 1999 sogar Deutscher Meister. Schon mit 6 Jahren versuchte sich Sarah im Minigolf, gesteht aber, dass sie am Anfang ziemlich schlecht war. Für sie war aber seit ihrer Jugend klar: "Ich will besser werden als Papa". Das hat sie wohl geschafft. Aktuell bereitet sich die 24-Jährige auf die Europameisterschaft vor.