Die Bundeswehr in Stetten am kalten Markt

Generationen von jungen Soldatinnen und Soldaten haben über Jahrzehnte ihren Grundwehrdienst in Stetten am kalten Markt geleistet. Der Name ist da Programm. Landesschau-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein hats selbst erfahren und beim Dreh gefroren. Auf dem größten Truppenübungsplatz Süddeutschlands war sie mittendrin. „Sonja in Stetten am kalten Markt."