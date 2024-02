Hier wird auf höchstem kulinarischen Niveau gekocht: Beim internationalen Kochkunstwettbewerb treten rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 50 Länder in verschiedenen Kategorien an. Mit dabei ist auch Konditorin Hélène Kegler aus Reutlingen, die für die deutsche Nationalmannschaft antritt. In kurzer Zeit zaubert sie ein leckeres und künstlerisches Dessert.