Tee-Creme mit japanischem Matcha

Die Matcha-Creme entführt geschmacklich in das asiatische Land. Der herbe Geschmack zusammen mit der säuerlichen Frische von Pfefferminz und Limette ergibt eine Geschmacksexplosion.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 30 Minuten

Kühlzeit: über Nacht Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (4): 325 kcal, 1365 kJ, 3 g E, 30 g F, 10 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Björn Deinert

Zutaten

250 g Schlagsahne

Matcha-Teepulver

150 g Crème fraîche

3 EL Puderzucker

0,25 TL fein abgeriebene Bio-Limettenschale

1 Spritzer Limettensaft oder Zitronensaft

10 ml Pfefferminzlikör

1 Sternfrucht

Zubereitung

1. Am Vorabend die Sahne in einem kleinen Topf leicht erwärmen und so viel Matcha-Teepulver darin auflösen, dass eine appetitliche grüne Farbe erreicht wird. Die Sahne abkühlen lassen und am besten über Nacht sehr gut kühlen.

2. Am nächsten Tag die Grünteesahne in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine steif schlagen.

3. Die Crème fraîche in eine große Schüssel geben und mit einem Schneebesen glattrühren. Puderzucker, Limettenschale, Pfefferminzlikör und den Limettensaft unterrühren.

4. Geschlagene Grünteesahne auf die Creme geben und mithilfe des Schneebesens unterheben. Creme in 4 Schälchen füllen und kaltstellen.

5. Zum Servieren mit wenig Grünteepulver bestäuben.

Unser Tipp: Zum Bestäuben der Creme geben Sie wenig Matcha-Teepulver durch ein kleines feines Sieb auf die Creme.

6. Die Matcha-Creme mit gelben Früchten belegen – zum Beispiel mit Scheiben von Sternfrucht.

Übersicht aller SWR Rezepte