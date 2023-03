Spaghetti Carbonara mit Löwenzahnsalat

per Mail teilen

Caroline Autenrieth bereitet einen absoluten Klassiker zu: Spaghetti Carbonara. Ein echtes Wohlfühlessen, wenn es mal ganz schnell gehen soll.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Portion: Kcal: 976 kcal, KJ: 4100, E: 45 g, F: 57 g, KH: 71 g

Zutaten

Für den Salat:

1 Bund Löwenzahn oder Rauke

1 Bund Radieschen

4 Lauchzwiebeln

1 Zitrone

4 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

Für die Nudeln:

200 g Pancetta oder Bauchspeck, durchwachsen

200 g Parmesan

5 Eigelb, frisch, Größe M

etwas Pfeffer, schwarz, grob

2 EL Olivenöl

500 g Pasta (Spaghetti, Spaghettoni oder Rigatoni)

etwas Salz

Zubereitung

1. Für den Salat Löwenzahn, Radieschen und Lauchzwiebeln putzen, abbrausen und kleinschneiden.

2. Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Zucker verrühren.

3. Salatzutaten und Dressing mischen und bis kurz vor dem Servieren marinieren.

4. Für die Carbonara Pancetta (oder Bauchspeck) mit einem scharfen Messer würfeln. Den Parmesan auf der feinen Seite einer Vierkantreibe in eine große Metallschüssel reiben.

5. Die Eigelbe und etwas Pfeffer mit dem Käse mischen und am besten mit einem großen Schneebesen kräftig verrühren.

6. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Speckwürfel darin bei mittlerer bis starker Hitze rundherum anbraten (er soll außen kross und innen zart sein, also nicht zu stark anbraten!). Ausgetretenes Fett in ein Schälchen gießen.

7. Für die Pasta in einem großen Topf reichlich Wasser aufkochen und salzen. Pasta darin ohne Deckel/offen nach Packungsangabe bissfest kochen.

8. Pasta in ein Sieb über einem großen Topf abgießen, so dass das Kochwasser aufgefangen wird. Pasta kurz abtropfen lassen.

9. Etwas Kochwasser in die Parmesan-Ei-Mischung rühren, heiße Pasta und Speck zugeben und mithilfe von 2 Rührlöffeln schnell und sorgfältig mischen. Nochmal eine kleine Keller Kochwasser zugeben und weiterrühren. Dabei die Schüssel auf den Topf mit dem aufgefangenem heißen Pastakochwasser setzen, um sie leicht zu erwärmen.

10. Nach und nach das Speckfett einrühren bis eine cremige Sauce entsteht. Wichtig ist, dass dieser Vorgang sehr schnell geht.

11. Pasta sofort auf vorgewärmten tiefen Tellern mit wenig Pfeffer bestreut servieren. Salat abschmecken und mit den Nudeln genießen.

Tipp: Je feiner der Käse gerieben wird, desto besser lässt er sich mit den Eigelben mischen. Gut gekühlt geht das am einfachsten! Wenn Sie auf einem Markt einkaufen, greifen Sie am besten zu tagesfrischen Eiern, im Supermarkt nehmen Sie die Eier mit dem längsten Datum, ab dem sie gekühlt werden sollen. Diese Angabe finden Sie auf jeder Eierpackung. Bei der Pasta nehmen Sie einfach Ihre Lieblingssorte. Bestens eignen sich Spaghetti oder etwas dickere Spaghettoni, die sich einfach mit der Sauce verbinden. Oder Sie entscheiden sich für kurze geriffelte Pasta, z. B. Rigatoni, die nehmen besonders gut die leckere Soße auf.

