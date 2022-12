Saibling aus dem Pergament mit Parmesan-Spaghettini

Markus Buchholz sorgt für überraschende Momente. Er gart Saiblingsfilet mit Sellerie, Lauch und Pilzen im Pergament. Dazu gibt es Spaghettini mit Parmesan!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Markus Buchholz

Für den Nudelteig:

100 g Mehl

200 g Hartweizengrieß

4 Eigelb

25 g flüssige Butter

Für den Fischfond:

1 kg Fischkarkassen

50 g Stangensellerie

50 g Lauch

50 g Zwiebeln

30 g weiße Champignons

Thymian

Lorbeerblatt

Petersilie

Salz

5 Pfefferkörner

200 ml Weißwein

Für die Fischsoße:

2 Schalotten

1 EL ÖL

100 ml Weißwein

500 ml Fischfond

100 g Sahne

0,5 Biozitrone, den Saft und deren Abrieb

1 EL Créme Fraîche

20 g Butter

Salz

Pfeffer

Für das Gemüse:

0,5 Blumenkohl

1 Fenchelknolle

2 Schalotten

2 Mangold-Stiele

1 rote Paprika

1 EL Öl

Für den Saibling:

1,8 kg Saibling

Salz

Pfeffer

4 Stiele Estragon

4 EL Olivenöl

Außerdem:

1 EL Parmesan, gerieben

100 g Sahne

1. Für den Nudelteig Mehl, Grieß, Eigelb, flüssige Butter und 1 EL lauwarmes Wasser zu einem glatten Teig verarbeiten und 1 Stunde ruhen lassen.

2. Mit der Maschine ausrollen und zu feinen Spaghetti schneiden.

3. Für den Fischfond Fischkarkassen, Stangensellerie, Lauch, Zwiebeln, weiße Champignons, Thymian, Lorbeerblatt, Petersilie, Salz, Pfefferkörner, Weißwein langsam zum Kochen bringen. 30 Minuten ziehen lassen und passieren.

4. Für die Fischsauce die Schalotten in Würfel schneiden und in dem Öl anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und dem Fischfond auffüllen. Einkochen lassen bis die Fischsoße kräftig schmeckt. Mit Salz, Pfeffer und dem Abrieb und dem Saft der Zitrone abschmecken. Vor dem Servieren Butter und Créme Fraîche einmixen.

5. Für das Gemüse den Blumenkohl in kleine Röschen putzen. Dann den Fenchel, die Schalotten, die Mangold-Stiele und die rote Paprika in Streifen schneiden. Nun Schalottenstreifen in 1 EL Öl anschwitzen. Das Gemüse in folgender Reihenfolge dazugeben: Zuerst Blumenkohl, dann Fenchel, Paprika und zum Schluss den Mangold. Das Gemüse nur kurz braten.

6. Für den Saibling den Fisch filetieren, von der Haut lösen und in 4 Portionen schneiden. Dann die Filets mit Salz & Pfeffer würzen, ein Stiel Estragon darauflegen. Nun das Gemüse in die Mitte des Backpapiers (30x40 cm) verteilen. Den Fisch auf das Gemüse legen und mit dem Olivenöl beträufeln. Dann zu wickeln und für 25 Minuten bei 200°C in den vorgeheizten Backofen geben.

7. Die Spaghettini in kochendem Salzwasser ca. 2-3 Minuten garen. Abgießen, abttropfen lassen und in der Sahne anschwenken. Vor dem Servieren den Parmesan zugeben.

8. Die Pakete in der Mitte aufreißen, mit Fischsoße beträufeln und mit den Spaghettini servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte