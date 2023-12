Schokoladencreme mit Cashew-Windbeutel und weihnachtlichem Sanddorn

Zartschmelzende Schokoladen- und Cashewcreme treffen auf einen knusprig, luftigen Brandteig gekrönt mit einer leichten Knusperschicht. Abgerundet wird das Ganze mit einem fruchtigen Sanddornsirup.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (12): 925 kcal, 3870kJ, 15 g E, 66 g F, 68 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Kugel

Zutaten

Für die Cashewcreme:

1 Blatt Gelatine

220 g Milch

25 g Speisestärke

1 Ei (Gr. M)

110 g Sahne

45 g Zucker

160 g weiche Butter

140 g Cashewmus (aus dem Glas; z. B. Naturkostladen, Drogeriemarkt oder Reformhaus)

Für die Schokoladencreme:

420 g dunkle Kuvertüre (z. B. Ecuador 62 % Kakaoanteil)

105 g Vollmilch Kuvertüre (z. B. Ecuador 40 % Kakaoanteil)

330 g Sahne

330 g Milch

6 Eigelb (Gr. M)

60 g Zucker

Für den Crunch:

75 g Rohrzucker

75 g Zucker

140 g Mehl

5 g Kakopulver

120 g kalte Butter

Für den Brandteig:

50 g Wasser

50 g Milch

45 g Butter

0,5 TL Zucker

2 Prisen Salz

60 g Mehl

2 Eier (Gr. M)

Für den Sanddornfond:

0,5 Vanilleschote

200 g Sanddornpüree/-mark/-mus (ungesüßt, gibt es in Feinkostläden oder im gut sortierten Biomarkt/Reformhaus)

35 g Akazienhonig

1 Zimtstange

1 Stück Sternanis

35 g Sanddornbeeren (TK, alternativ getrocknet)

Außerdem:

2 Spritzbeutel mit Lochtülle und spitzer Lochtülle

Runder Ausstecher (Ø 5 cm)

12 Stück Schokotäfelchen oder -plättchen (Ø ca. 6 cm) zum Garnieren

geröstete Cashewkerne

übrige Sanddornbeeren (TK, alternativ getrocknet)

Zubereitung

1. Am Vortag für die Cashewcreme-Füllung Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 3 EL kalte Milch, Speisestärke und Ei verquirlen. Übrige Milch, 40 g Sahne und Zucker in einem kleinen Topf erhitzen. Die Stärke-Ei-Mischung unter Rühren zugießen und erhitzen, bis die Flüssigkeit andickt.

2. Puddingcreme in eine Schüssel geben. Gelatine ausdrücken und unterrühren. Dann Butter und Cashewmus zugeben und alles durchmixen, auskühlen lassen. Creme über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen.

3. Ebenfalls am besten am Vortag für die Schokoladencreme beide Kuvertürensorten fein hacken und in einen hohen Rührbecher geben. Sahne, Milch, Eigelb und Zucker in einen Topf geben. Bei mittlerer Hitze unter Rühren bis kurz vorm Kochen erhitzen, bis die Creme dicklich zu werden beginnt. Die Masse durch ein feines Sieb zur Kuvertüre gießen. Kurz ziehen lassen.

4. Die Kuvertüremischung dann mit einem Stabmixer durchmixen. Creme in eine flache Schale oder kleine Auflaufform geben. Zugedeckt mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank stellen und fest werden lassen.

5. Am Serviertag für den Crunch beide Zuckersorten, Mehl und Kakao in einer Rührschüssel mischen. Butter in Stückchen zugeben und rasch zu einem glatten Teig verkneten.

6. Den Teig zwischen zwei Lagen Backpapier oder Backmatten ca. 2 mm dünn ausrollen. Die Teigplatte für ca. 1 Stunde in den Tiefkühler geben und einfrieren.

7. Für die Windbeutel Wasser, Milch, Butter, Zucker und Salz in einem kleinen Topf aufkochen. Topf auf dem Herd belassen. Mehl sieben, auf einmal zur Flüssigkeit geben und alles mit einem Kochlöffel sofort zu einem Teigkloß verrühren. Die Masse für ca. 1 Minute unter weiterem Rühren erhitzen (abbrennen).

8. Den Teig in die Rührschüssel einer Küchenmaschine geben und lauwarm (ca. 40 Grad) abkühlen lassen.

9. Die Eier verquirlen. Eier nach und nach mit den Knethaken der Küchenmaschine unter die Masse kneten, bis ein glatter leicht glänzender und schwerreißender Teig entsteht. Auskühlen lassen.

10. Den Backofen auf 160 Grad Umluft (175 Grad Ober- und Unterhitze) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

11. Den Brandteig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. In ca. 4 cm großen Kreisen auf das Blech spritzen (aufdressieren).

12. Den Crunch-Teig aus dem Tiefkühler nehmen, daraus mit einem runden Ausstecher Kreise von ca. 5 cm Durchmesser ausstechen.

13. Vorbereitete Crunch-Kreise auf die Brandteigkreise legen.

14. Windbeutel im heißen Backofen ca. 35 Minuten backen. Währenddessen die Backofentür nicht öffnen, da das Gebäck sonst zusammenfällt.

15. Windbeutel aus dem Backofen nehmen, etwas abkühlen lassen, dann auf ein Kuchengitter setzen und auskühlen lassen.

16. Für den Sanddornfond die Vanilleschote längs halbieren und das Mark auskratzen. Vanilleschote und -mark, Sanddornpüree, Honig, Zimt und Sternanis in einen Topf geben und einmal kräftig aufkochen. Dann auf mittlerer Stufe 5 Minuten köcheln lassen.

17. Mischung durch ein Sieb in einen weiteren Topf passieren. Dann die Beeren zugeben und nochmals alles aufkochen. Topf vom Herd ziehen und den Sud erkalten lassen.

18. Für die Windbeutel-Cashewcreme die übrige Sahne (70 g) steif schlagen. Cashewcreme kurz durchrühren. Sahne unter die vorbereitete Cashewcreme ziehen und in einen Spritzbeutel mit spitzer Lochtülle füllen und die Windbeutel füllen.

19. Windbeutel auf Dessertteller setzen. Zum Garnieren je ein Schokoplättchen auflegen.

20. Mit einem Esslöffel aus der Schokoladencreme schöne Nocken ausstechen und auf den Windbeuteln platzieren. Mit gerösteten Cashewkernen garnieren. Kurz vorm Servieren etwas Sanddornsud angießen, dann sofort servieren.

